গাজীপুর সিটি করপোরেশনে চাকরি, ১৫ পদে নেবে ৪৪ জন

গাজীপুর সিটি করপোরেশনে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৫ ক্যাটাগরির পদে মোট ৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীদের সিটি করপোরেশনের নির্ধারিত আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্য দিয়ে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। আবেদনপত্র ডাকযোগে নির্ধারিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
পদের বিবরণ
১. বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (গাইনি অ্যান্ড অবস.)
পদসংখ্যা: ২।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রিসহ গাইনি ও অবসটেট্রিকস বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা এমএস বা এফসিপিএস বা এমসিপিএস বা ডিজিও ডিগ্রি এবং বিএমডিসি থেকে লাইসেন্সধারী হতে হবে।
বেতন: ৪৫,২২০ টাকা।
২. ক্লিনিক ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি। বেসরকারি হাসপাতাল বা এনজিও ক্লিনিকে ক্লিনিক ম্যানেজার হিসেবে পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৮০,০০০ টাকা।
৩. ফিজিশিয়ান বা মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: ১০।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি ও বিএমডিসি লাইসেন্সধারী।
বেতন: ৩৫,০০০ টাকা।
৪. ম্যানেজার (অ্যাডমিন অ্যান্ড ফিন্যান্স)
পদসংখ্যা: ১।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ বা এমকম ডিগ্রি। স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৩৭,১৬০ টাকা।
৫. প্যারামেডিকস
পদের সংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সরকার স্বীকৃত মেডিকেল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে কমপক্ষে ১৮ মাসের প্যারামেডিক কোর্স সম্পন্ন হতে হবে।
বেতন: ২১,৬৮০ টাকা।
৬. কাউন্সেলর
পদসংখ্যা: ২।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ২১,৬৮০ টাকা।
৭. ল্যাব টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সরকার স্বীকৃত মেডিকেল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে ল্যাব টেকনোলজি বিষয়ে ডিপ্লোমা।
বেতন: ২১,৬৮০ টাকা।
৮. ফিল্ড সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ২১,৬৮০ টাকা।
৯. অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ১৭,৮২৪ টাকা।
১০. এফডব্লিউভি
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগসহ ১৮ মাসের FWV বা সমমান কোর্স সম্পন্ন হতে হবে।
বেতন: ১৭,৩৬০ টাকা।
১১. সার্ভিস প্রোমোটর
পদসংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ১৫,৪৮০ টাকা।
১২. অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ১।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পাস। দুই বছরের গাড়ি চালনার অভিজ্ঞতা ও বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন: ১৬,৩৩৬ টাকা।
১৩. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ১২,৪৮০ টাকা।
১৪. আয়া কাম ক্লিনার
পদসংখ্যা: ৪।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ১২,৪৮০ টাকা।
১৫. গার্ড
পদসংখ্যা: ৫।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ১২,৪৮০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত, দুই কপি সদ্য তোলা সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত ফটোকপি, নাগরিকত্ব সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সনদের সত্যায়িত ফটোকপি ডাকযোগে বা সরাসরি ‘প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি করপোরেশন, গাজীপুর’ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ এপ্রিল, ২০২৬ বিকেল ৪টা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।