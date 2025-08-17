সীমান্ত ব্যাংকে কর্মকর্তা নিয়োগ

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগ দেবে। প্রতিষ্ঠানটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার থেকে অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার (এসও-পিও), মনিটরিং ইউনিট, আইসিসিডি পদে কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ২৭ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
পদের জন্য প্রার্থীদের ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। ব্যবসায় শিক্ষায় ডিগ্রিধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। তবে সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।
প্রার্থীদের ব্যাংকিং খাতে তিন থেকে ছয় বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৮ বছর। বাংলাদেশ ব্যাংকের আইসিসি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ-সংক্রান্ত নির্দেশনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, অডিট ও কমপ্লায়েন্স কার্যক্রমে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এমএস এক্সেল, কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার ও ঋণ ডকুমেন্টেশন পর্যালোচনায় দক্ষতা প্রয়োজন।
নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী মনিটরিং কার্যক্রম তদারকি, অপারেশনাল রিপোর্ট ও ঋণ ডকুমেন্টেশন পর্যালোচনা, বার্ষিক হেলথ রিপোর্ট ও অ্যান্টি-ফ্রড সেলফ-অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হবে। পাশাপাশি অডিট ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে।
বেতন-ভাতা আলোচনা সাপেক্ষে। অন্যান্য সুবিধা ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী দেওয়া হবে। কর্মস্থল ঢাকা ও দেশের যেকোনো স্থানে হতে পারে।
প্রতিষ্ঠান: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি
পদ: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার থেকে অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার (এসও-পিও), মনিটরিং ইউনিট, আইসিসিডি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক (ব্যবসায় শিক্ষা অগ্রাধিকার)
অভিজ্ঞতা: ৩-৬ বছর (ব্যাংকিং খাতে)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
কর্মস্থল: ঢাকা ও দেশের যেকোনো স্থান
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৭ আগস্ট ২০২৫