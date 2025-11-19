যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে স্নাতক পাসে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৯০

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ১১তম গ্রেডের ৯০টি পদে নিয়োগে প্রকাশ করা হয়েছে এ বিজ্ঞপ্তি। আবেদন আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর ২০২৫) শুরু হয়েছে। আবেদনের সুযোগ এক মাস।
পদের নাম: সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ৯০;
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি;
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১);
বয়সসীমা: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
আগ্রহী প্রার্থীরা এ ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
পরীক্ষার ফি বাবদ ১৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা।
আবেদন শুরু: ১৯ নভেম্বর ২০২৫।
আবেদন শেষ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫।
১.
সরাসরি/ডাকযোগে কোনো দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না।
২.
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের কোনো প্রকার টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না।
লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, সময় ও অন্যান্য তথ্য www.dyd.gov.bd এবং ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।