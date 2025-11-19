যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে স্নাতক পাসে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৯০

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ৯০ পদে নিয়োগে আবেদনের সুযোগ এক মাস
নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ১১তম গ্রেডের ৯০টি পদে নিয়োগে প্রকাশ করা হয়েছে এ বিজ্ঞপ্তি। আবেদন আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর ২০২৫) শুরু হয়েছে। আবেদনের সুযোগ এক মাস।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ৯০;
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি;
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১);
বয়সসীমা: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮–৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা এ ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

পরীক্ষার ফি বাবদ ১৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ১৯ নভেম্বর ২০২৫।
আবেদন শেষ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫।

আবেদনকারী প্রার্থীর প্রতি নির্দেশনা

১.

সরাসরি/ডাকযোগে কোনো দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না।
২.

পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের কোনো প্রকার টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না।

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, সময় ও অন্যান্য তথ্য www.dyd.gov.bd এবং ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

