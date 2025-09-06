ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে ৭৩ পদে চাকরি, করুন আবেদন

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড শূন্য পদে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। আগ্রহী বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে এ জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করেছে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। ১৫ ক্যাটাগরির পদে মোট ৭৩ জন নিয়োগ পাবেন। আবেদনের সুযোগ আছে আর দুই দিন।
১. সহকারী পরিচালক, ১০ পদ, গ্রেড-৯
২. সহকারী পরিচালক (তথ্য ও জনসংযোগ): পদ ১টি, গ্রেড-৯
৩. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা: পদ ১টি, গ্রেড-৯
৪. আরবি অনুবাদক: পদ ১টি, গ্রেড-৯
৫. উপসহকারী পরিচালক: পদ ২০টি, গ্রেড: ১০
৬. হিসাবরক্ষক: পদ ১টি, গ্রেড ১১
৭. স্টোরকিপার: পদ ১টি, গ্রেড ১৩
৮. ক্যাশিয়ার: পদ ১টি, গ্রেড ১৩
৯. কেয়ারটেকার: পদ ২টি, গ্রেড ১৬
১০.রিসিপশনিস্ট: পদ ১টি, গ্রেড ১৬
১১. ইলেকট্রিশিয়ান: পদ ১টি, গ্রেড ১৬
১২. ডেসপাচ রাইডার: পদ ১টি, গ্রেড ১৬
১৩. জেনারেটর ও পাম্পচালক: পদ ১টি, গ্রেড ১৬
১৪. প্লাম্বার: পদ ১টি, গ্রেড ১৬
১৫. অফিস সহায়ক: ৩০টি, গ্রেড ২০।
আবেদনকারীর বয়স ১/৮/২০২৫ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বয়স নির্ধারণে এসএসসি সনদ গ্রহণযোগ্য হবে।
আগ্রহী প্রার্থীরা শুধু অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে (সরাসরি/ডাকযোগে) প্রেরিত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।
৭৩ পদের জন্য আবেদন শেষ: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টায়। আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইন আবেদন সাবমিট করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে।
লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ওয়েবসাইট এবং টেলিটকের জব পোর্টালে প্রকাশ করা হবে। প্রবেশপত্র প্রাপ্তির তথ্য যোগ্য প্রার্থীদের মোবাইলে SMS-এর মাধ্যমেও জানানো হবে।
চাকরির আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে