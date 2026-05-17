আয়কর তথ্যসেবা মাস উপলক্ষে ময়মনসিংহ কর অঞ্চলে আয়কর রিটার্ন গ্রহণ চলছে। ফরম পূরণ করতে ব্যস্ত কর দিতে আসা লোকজন। অমৃত বাবু রোড, ময়মনসিংহ। ২১ নভেম্বর ২০২৫
নিয়োগ

কক্সবাজার কর অঞ্চলে নিয়োগ, ৬ ক্যাটাগরিতে নেবে ১২২ জন

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদকঢাকা

কক্সবাজার কর অঞ্চলে ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৬ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ১২২। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ৪ জুন ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

২. পদের নাম: প্রধান সহকারী

পদসংখ্যা: ২২

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

৩. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী

পদসংখ্যা: ২২

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

৪. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ২৩

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ২৭

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ২৭

বেতন স্কেল

(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,১০০ টাকা।

বয়সসীমা

১ মে ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে https://taxcox.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

আবেদন ফি—

১ থেকে ৫ নম্বর পদ: ১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)

৬ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)

আবেদনের সময়সীমা—

আবেদনপত্র জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৮ মে ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: আগামী ৪ জুন ২০২৬, বিকেল ৪টা।

*বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

