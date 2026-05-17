কক্সবাজার কর অঞ্চলে নিয়োগ, ৬ ক্যাটাগরিতে নেবে ১২২ জন

কক্সবাজার কর অঞ্চলে ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৬ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ১২২। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ৪ জুন ২০২৬।
১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
২. পদের নাম: প্রধান সহকারী
পদসংখ্যা: ২২
বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
৩. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ২২
বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৪. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ২৩
বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২৭
বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২৭
বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,১০০ টাকা।
বয়সসীমা
১ মে ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে https://taxcox.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
১ থেকে ৫ নম্বর পদ: ১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)
৬ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)
আবেদনপত্র জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৮ মে ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: আগামী ৪ জুন ২০২৬, বিকেল ৪টা।
*বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।