অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। এই মৌখিক পরীক্ষা ১২ থেকে ১৯ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। রাজধানীতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য অনুবিভাগের (ভবন নম্বর–১০, দ্বিতীয় তলা, রুম নম্বর-২১) সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।
—১২/১০/২০২৫ (রোববার): বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা এবং বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা
—১৩/১০/২০২৫ (সোমবার): বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা এবং বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা
—১৪/১০/২০২৫ (মঙ্গলবার): বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা এবং বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা
—১৫/১০/২০২৫ (বুধবার): বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা এবং বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা
—১৬/১০/২০২৫ (বৃহস্পতিবার): বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা এবং বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা
—১৯/১০/২০২৫ (রোববার): বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা এবং বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা
মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র (রঙিন প্রিন্ট কপি), অনলাইন আবেদনপত্র (রঙিন), সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি এবং কোটা–সংক্রান্ত প্রমাণপত্রের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মূল কপি ও এক সেট সত্যায়িত ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে। বর্ণিত কাগজপত্র ব্যতীত কোনো প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে দেওয়া হবে না। মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।