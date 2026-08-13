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৫০তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার্থীদের জন্য পিএসসির নতুন নির্দেশনা

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

৫০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য নতুন নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। নির্দেশনা অনুযায়ী, মৌখিক পরীক্ষার আগে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্ক্যান কপি গুগল ফরমের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। মঙ্গলবার (১১ আগস্ট ২০২৬) পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৫০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে সাধারণ ক্যাডারের ১ হাজার ৪৭০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি গত ২৯ জুলাই প্রকাশ করা হয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তির ৫ নম্বর ক্রমিকে দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী, মৌখিক পরীক্ষার আগেই নির্ধারিত সব কাগজপত্রের স্ক্যান কপি জমা দিতে হবে।

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এ জন্য পিএসসির দেওয়া গুগল ফরমের নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ এবং চাহিত ফাইল আপলোড করতে হবে।

গুগল ফরমের লিংক: https://forms.gle/VKJonfWetxMKUDAVA?utm_source=chatgpt.com

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গত ২৯ জুলাই ৫০তম বিসিএসের সাধারণ ক্যাডারের ১ হাজার ৪৭০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশ করা হয়।

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