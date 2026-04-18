শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নিয়োগ

শাবিপ্রবিতে ৩ পদে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ক্যাটাগরির তিনটি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ৭ মে ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: প্রভাষক

দপ্তর/বিভাগ: লোকপ্রশাসন বিভাগ

পদসংখ্যা: ০২

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

২. পদের নাম: সিনিয়র অ্যাসিসট্যান্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর

দপ্তর/বিভাগ: আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট

পদ সংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীকে career.sust.edu তে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করে প্রথমে প্রোফাইল তৈরি করে অবশ্যই অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অফলাইনে বা সরাসরি আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।

আবেদন ফি

১ নম্বর পদের জন্য ৬০০ টাকা এবং ২ নম্বর পদের জন্য ৩০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

০৭ মে ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইটে

