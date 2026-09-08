পিকেএসএফে ২৭ পদে চাকরি, সর্বনিম্ন বেতন ১ লাখ ২০ হাজার

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনে (পিকেএসএফ) ৭ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ২৭। আবেদনের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
১. পদের নাম: সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (ফুল-স্ট্যাক)
পদসংখ্যা: ৪
বেতন: ১,৬০,০০০ টাকা।
২. পদের নাম: সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (ফুল-স্ট্যাক)
পদসংখ্যা: ১৬
বেতন: ১,২০,০০০ টাকা।
৩. পদের নাম: সফটওয়্যার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন: ১,২০,০০০ টাকা।
৪. পদের নাম: সিনিয়র মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন: ১,৬০,০০০ টাকা।
৫. পদের নাম: মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন: ১,২০,০০০ টাকা।
৬. পদের নাম: ডেটা আর্কিটেক্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন: ১,৬০,০০০ টাকা।
৭. পদের নাম: আরপি ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং ইমপ্লিমেন্টেশন স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন:২,০০,০০০ টাকা।
চাকরির প্রাথমিক মেয়াদ
পদভেদে প্রাথমিকভাবে ১ বছর, ২ বছর অথবা ৪ বছর মেয়াদে নিয়োগ দেওয়া হবে।