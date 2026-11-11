জাতীয় সংসদ ভবন
জাতীয় সংসদ ভবন
নিয়োগ

জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে ১১ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ১৫৫

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে ১১ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৫৫। আবেদনের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: গাইড

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১১

বেতন স্কেল: ২৫,০০০-৬০,৫০০ টাকা।

২. পদের নাম: ক্যাটালগার

পদসংখ্যা: ৩

গ্রেড: ১১

বেতন স্কেল: ২৫,০০০-৬০,৫০০ টাকা।

৩. পদের নাম: লেজিসলেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

৪. পদের নাম: ফটোগ্রাফার (স্টিল)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৩

বেতন স্কেল: ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

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৫. পদের নাম: টেকনিশিয়ান (নেটওয়ার্ক)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৩

বেতন স্কেল: ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

৬. পদের নাম: টেকনিশিয়ান (হার্ডওয়্যার)

পদসংখ্যা: ৫

গ্রেড: ১৩

বেতন স্কেল: ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

৭. পদের নাম: টিভি টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ১৩

বেতন স্কেল: ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

৮. পদের নাম: সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ২৩

গ্রেড: ১৩

বেতন স্কেল: ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

৯. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর

পদসংখ্যা: ৫

গ্রেড: ১৪

বেতন স্কেল: ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

১০. পদের নাম: গ্রন্থাগার সহকারী

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ১৪

বেতন স্কেল: ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

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১১. পদের নাম: সহকারী সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর

পদসংখ্যা: ১২

গ্রেড: ১৪

বেতন স্কেল: ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

১২. পদের নাম: অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ১৫

বেতন স্কেল: ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।

১৩. পদের নাম: ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ৬

গ্রেড: ১৫

বেতন স্কেল: ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।

১৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ২২

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

১৫. পদের নাম: আইন সহকারী

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

১৬. পদের নাম: অফসেট প্রিন্টার্স টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

১৭. পদের নাম: প্রটোকল অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

১৮. পদের নাম: লাইনম্যান

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

১৯. পদের নাম: ক্যামেরাম্যান সহকারী

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৭

বেতন স্কেল: ২১,৪০০-৫১,৯০০ টাকা।

২০. পদের নাম: সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ২৪

গ্রেড: ১৮

বেতন স্কেল: ২১,০০০-৫০,৯০০ টাকা।

২১. পদের নাম: মোয়াজ্জিন

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৯

বেতন স্কেল: ২০,৫০০-৪৯,৬০০ টাকা।

২২. পদের নাম: মেকানিক গ্রেড-সি

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৯

বেতন স্কেল: ২০,৫০০-৪৯,৬০০ টাকা।

২৩. পদের নাম: অফিস সহায়ক কাম পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পদসংখ্যা: ৩

গ্রেড: ২০

বেতন স্কেল: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

২৪. পদের নাম: সহকারী ডেসপাচ রাইডার

পদসংখ্যা: ৩

গ্রেড: ২০

বেতন স্কেল: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

২৫. পদের নাম: কামরা পরিচারক/পরিচারিকা

পদসংখ্যা: ১৪

গ্রেড: ২০

বেতন স্কেল: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

২৬. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ১০

গ্রেড: ২০

বেতন স্কেল: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

২৭. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী (পূর্বনাম ঝাড়ুদার)

পদসংখ্যা: ৪

গ্রেড: ২০

বেতন স্কেল: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

২৮. পদের নাম: ক্লিনার/হেল্লার

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ২০

বেতন স্কেল: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

আবেদনে বয়সসীমা

১২ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।

আবেদন ফি

১ ও ২ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা;

৩ থেকে ১৮ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;

১৯ থেকে ২৮ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১২ নভেম্বর ২০২৬, রাত ১২.০১ মিনিট।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৬, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।

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