বাংলাদেশের শীর্ষ স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড বায়োজিনে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (নারী) নিয়োগ, বার্ষিক বেতন ১৪.৪ লাখ টাকা পর্যন্ত

বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড ‘বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালস’ দীর্ঘদিন অ্যাস্থেটিক ট্রিটমেন্ট, স্কিনকেয়ার প্রোডাক্ট, বিউটি সাপ্লিমেন্ট এবং ওয়েলনেস প্রোডাক্টে আস্থা বজায় রেখে কাজ করে আসছে। আধুনিক গবেষণা, ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট এবং নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থেকে এবার বায়োজিন নারী প্রার্থীদের জন্য লিডারশিপ রোলে যোগ দেওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত করেছে।
পদের নাম: ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (শুধু নারী)
বেতন: বার্ষিক ৬ লাখ থেকে ১৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা (অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে)
সুবিধা: বছরে ১৪টি বোনাস (শর্ত সাপেক্ষে)
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মস্থল: ওয়ারী, ধানমন্ডি, শান্তিনগর, উত্তরা, বনানী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বগুড়া, বরিশাল, গাজীপুর, সাভার ও নারায়ণগঞ্জ।
—বায়োজিনে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে আবেদনে প্রার্থীর অনার্স/মাস্টার্স (ব্যবসায় প্রশাসন/ হসপিটালিটি/ জীববিজ্ঞান/ ফার্মাসিউটিক্যালস অগ্রাধিকার যোগ্য) ডিগ্রি থাকতে হবে;
—ন্যূনতম পাঁচ বছরের ম্যানেজারিয়াল অভিজ্ঞতা (স্কিনকেয়ার/বিউটি/ওয়েলনেস খাতে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার যোগ্য) থাকতে হবে;
—পাশাপাশি শক্তিশালী নেতৃত্ব, বিক্রয় ও গ্রাহকসেবায় দক্ষ হতে হবে।
একজন বায়োজিন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের দায়িত্ব হবে—
* ব্রাঞ্চের সার্বিক কার্যক্রম তদারকি ও ক্লায়েন্ট স্যাটিসফ্যাকশন নিশ্চিতকরণ
* বিক্রয় বৃদ্ধি ও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন
* টিমকে নেতৃত্ব, প্রশিক্ষণ ও সঠিকভাবে পরিচালনা
* প্রোডাক্টের মজুদ, হিসাব ও আর্থিক প্রতিবেদনের সঠিক ব্যবস্থাপনা
* কোম্পানির নিয়মনীতি ও নীতিমালা অনুসরণ নিশ্চতকরণ
* প্রোডাক্ট ও ট্রিটমেন্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে গ্রাহকদের সঠিক সহায়তা প্রদান
বাংলাদেশের শীর্ষ স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ডে লিডারশিপ রোলে কাজের সুযোগ, নারী নেতৃত্বকে মূল্যায়ন ও উৎসাহ প্রদান, আকর্ষণীয় বেতন ও বোনাস সুবিধা, পেশাগত উন্নতির সুযোগ এবং দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ।
আগ্রহীরা নির্ধারিত আবেদন লিংকে সরাসরি আবেদন করতে পারবেন। অথবা সিভি পাঠাতে পারেন career@bio-xin.com (Subject: Branch Manager Application)। ই–মেইলে আপনার সিভির সঙ্গে কভার লেটার এবং পোর্টফোলিও সংযুক্ত করতে হবে। অসমাপ্ত আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৫ নভেম্বর ২০২৫।
দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী যেসব নারী স্কিনকেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যারিয়ার গড়তে চান, তার জন্য বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালস হতে পারে অন্যতম সেরা কর্মক্ষেত্র।