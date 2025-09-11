দুর্নীতি দমন কমিশনে বড় নিয়োগ, পদ ৮৫

৬ ক্যটাগরির ৮৫টি শূন্য পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন। জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫-এর বেতনক্রমে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিকদের নিকট থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
পদের নাম ও বিবরণ—
১. সহকারী পরিচালক
পদসংখ্যা: ২০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
বেতনস্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/-(গ্রেড-৯)
২. উপসহকারী পরিচালক
পদসংখ্যা: ৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ (চার) বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/-(গ্রেড-১০)
৩. কোর্ট পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি অথবা এলএলবি ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/-(গ্রেড-১০)
৪. সহকারী পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ১০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০/-(গ্রেড-১১)
৫. হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০/-(গ্রেড-১১)
৬. ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে বাণিজ্য শাখায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের সার্টিফিকেট
বেতন স্কেল: ৯.৩০০-২২,৪৯০/-(গ্রেড-১৬)
আবেদনে বয়সসীমা—
১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্য হতে হবে। ১ থেকে ৫ নং পদের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ বছর শিথিলযোগ্য।
অনলাইনে আবেদন করার শর্তাবলি—
১। পরীক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি দুর্নীতি দমন কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
২। একজন প্রার্থী একাধিক পদে আবেদন করতে পারবেন না।
আবেদন ফি—
১। ক্রমিক নং ১, ২ ও ৩-এ বর্ণিত পদের প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি হিসেবে ২০০/- (দুই শ) টাকা ও Teletalk এর সার্ভিস চার্জ ২৩/-টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ২২৩/- টাকা।
২। ক্রমিক নং ৪ ও ৫-এ বর্ণিত পদের প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি হিসেবে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা ও Teletalk এর সার্ভিস চার্জ ১৮/- টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ১৬৮/- টাকা।
৩। ক্রমিক নং ৬-এ বর্ণিত পদের প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি হিসেবে ১০০/- (একশত) টাকা ও Teletalk এর সার্ভিস চার্জ ১২/- টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ১১২/- টাকা।
আবেদনের সময়সীমা—
আবেদন শুরু হবে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (সকাল ১০টা) তারিখ থেকে। আবেদন করা যাবে ৫ অক্টোবর ২০২৫ (বিকাল ৫টা) পর্যন্ত।
*আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।