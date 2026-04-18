চাকরির পরীক্ষা
অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি, পদ ২৩

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমিতে ১১ থেকে ২০ গ্রেডের ১১ ক্যাটাগরির শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ২৩। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ মে ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সুবেদার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

২. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ০৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৩. পদের নাম: ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ০৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৪. পদের নাম: হাবিলদার

পদসংখ্যা: ০৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৫. পদের নাম: নার্স

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৬. পদের নাম: লাইনম্যান ইলেকট্রিশিয়ান

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)

৭. পদের নাম: পাম্প অপারেটর

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)

৮. পদের নাম: আরমারার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)

৯. পদের নাম: প্রজেক্টর অপারেটর

পদসংখ্যা: ০২

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)

১০. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ০৫

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

১১. পদের নাম: বাবুর্চি

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা

১০ মে ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর ( ১, ৪ ও ৮ নম্বর পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৪০ বছর)।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে https://career.nbr.gov.bd এই ওয়েবসাইটে আবেদন পূরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

১ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১৫০ টাকা;

২ থেকে ৫ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা;

৬ থেকে ১১ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা।

**সব গ্রেডের অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা। **

** আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি প্রদান করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ: ১৯ এপ্রিল ২০২৬

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ১০ মে ২০২৬

নির্দেশনা ও শর্তগুলো

১. আবেদনকারী যেকোনো ১টি পদের বিপরীতে আবেদন করতে পারবেন। একাধিক পদে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. নিয়োগের পূর্বে ডোপ টেস্ট করা হবে। ডোপ টেস্টে কাউকে মাদকাসক্ত পাওয়া গেলে তাঁর দরখাস্ত/নির্বাচন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. শারীরিক পরীক্ষা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), লিখিত পরীক্ষা, ব্যবহারিক পরীক্ষা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি পরবর্তী সময়ে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রামের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে (www.cevta.gov.bd) ও এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।

