বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি, কর্মস্থল সিলেট

বেসরকারি বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। পদের নাম ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’। বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার পদে কতজন নিয়োগ দেবে, তা নির্ধারিত নয়। আগ্রহীরা আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
আবেদনে বয়স: ৫০ বছর
কর্মস্থল: সিলেট
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা আবেদনের বিস্তারিত ও আবেদনের পদ্ধতি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।