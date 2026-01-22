বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট পদে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ৯৭তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে অফিসার ক্যাডেট পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনে আবেদন করা যাবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ মার্চ ২০২৬।
পদের নাম: অফিসার ক্যাডেট (দীর্ঘমেয়াদি কোর্স)
পদসংখ্যা: অনির্দিষ্ট
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট/সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ–৪.৫০। ২০২৬ সালের এইচএসসি/এ লেভেল পরীক্ষার্থীরাও শর্ত সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন।
শারীরিক যোগ্যতা: পুরুষ প্রার্থীদের ন্যূনতম উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং মহিলা প্রার্থীদের ৫ ফুট ১ ইঞ্চি হতে হবে। ওজন ও বুকের মাপ নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকতে হবে।
১ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখে সর্বনিম্ন ১৬ বছর ৬ মাস ও সর্বোচ্চ ২১ বছর।
সশস্ত্র বাহিনীর বেতনক্রম অনুযায়ী।
আগ্রহী প্রার্থীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি ও অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ মোট ২,০০০ টাকা।
১৪ মার্চ ২০২৬
১. সামরিক মৌলিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে প্রার্থীদের বিএমএতে যোগদানের পূর্বে সাঁতার শেখার জন্য উপদেশ দেওয়া হলো।
২. বিএনসিসি/ক্যাডেট কলেজ/এমসিএসকে এর ক্যাডেটদের নিজ নিজ কলেজ/রেজিমেন্টের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
৩. নৌ ও বিমানবাহিনী থেকে ছাড়পত্র (NOC) গ্রহণকৃত প্রার্থীরা মূল ছাড়পত্রসহ আবেদনপত্র জমা করার পর সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উপযুক্ততা সাপেক্ষে সেনাবাহিনীতে যোগদানের সুযোগ রয়েছে।