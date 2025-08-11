নিয়োগ

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি, স্বাস্থ্য সহকারীসহ ৫ পদে নেবে ২১০

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাঁদপুর সিভিল সার্জন কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এটি পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। রাজস্ব খাতের এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শুধু চাঁদপুর জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন। ১২ আগস্ট আবেদন শুরু।

এর আগে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ১৫৫ জন ও দিনাজপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ১৫৪ জনকে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

পদের নাম ও সংখ্যা

১. পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ

পদসংখ্যা: ৫

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান, গণিত ও অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে স্নাতক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪. পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী

পদসংখ্যা: ২০০

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৫. পদের নাম: গাড়িচালক

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ৯,৭০০–২৩,৪৯০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ভারী যানবাহন চালনার হালনাগাদ বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চালকেরা অগ্রাধিকার পাবেন।

বয়সসীমা

১২–০৮–২০২৫ তারিখে আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স সর্বনিম্ন ১৮ (আঠারো) ও সর্বোচ্চ ৩২ (বত্রিশ) বছর হতে হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে http://cschid.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নির্দেশনা মোতাবেক আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদন ছাড়া অন্য কোনো প্রকার আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

উল্লেখযোগ্য যে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ২৬–০৬–২০১৮ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আলোকে যাঁরা এসব পদের জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের আবার আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তাঁদের আবেদন সঠিক থাকলে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং তাঁদের বয়স আগের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হবে।

আবেদনের শেষ দিন

অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু হবে ১২–০৮–২০২৫ সকাল ১০টায়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে ০১–০৯–২০২৫ তারিখ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি

এসব পদের জন্য ১০০/– (এক শ) টাকা এবং টেলিটক সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২/– (বারো) টাকাসহ মোট ১১২/– (এক শ বারো) টাকা (অফেরতযোগ্য) টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। অনলাইনে আবেদন সাবমিট করার পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে আবেদন ফি জমা দিতে হবে।

