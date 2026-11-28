বেসরকারি ব্যাংকে ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন চলবে ১৩ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক এবং সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ডিভিশন
পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: আলোচনা সাপেক্ষে
বয়সসীমা: ২৪ থেকে ৪৫ বছর
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৩ ডিসেম্বর ২০২৬
আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
কর্মস্থল: যেকোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।