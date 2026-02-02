স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসে সরাসরি সাক্ষাৎকারে চাকরির সুযোগ

দেশের ওষুধশিল্পের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি তাদের ‘অ্যাগ্রোভেট’ ও ‘ক্রপ কেয়ার’ বিভাগে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ‘সেলস ডেভেলপমেন্ট অফিসার’ ও ‘সেলস প্রমোশন অফিসার’ পদে কর্মঠ ও স্মার্ট তরুণদের খুঁজছে প্রতিষ্ঠানটি। আগ্রহী প্রার্থীদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের (ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ) মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হবে।
সেলস ডেভেলপমেন্ট অফিসার (ক্রপ কেয়ার): যেকোনো বিষয়ে স্নাতক পাস হতে হবে। তবে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগ থাকতে হবে (কৃষিতে ডিপ্লোমাধারীরাও আবেদন করতে পারবেন)।
সেলস প্রমোশন অফিসার (অ্যাগ্রোভেট): যেকোনো বিষয়ে স্নাতক। তবে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগ থাকা আবশ্যক। উভয় পদের জন্য প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর এবং বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্তে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
নির্বাচিতদের আকর্ষণীয় বেতন ছাড়াও প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, গ্রুপ ইনস্যুরেন্স, বিক্রয় ইনসেনটিভ, উৎসব বোনাস, মুনাফার অংশ (প্রফিট শেয়ার) এবং পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বিদেশভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত, দুই কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং সব শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ, ফটোকপিসহ সকাল ৮:৩০ থেকে দুপুর ১২:০০টার মধ্যে নিচের কেন্দ্রগুলোতে উপস্থিত হতে হবে:
৬ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার): সেলস ডেভেলপমেন্ট অফিসার (SDO) পদের জন্য
ঢাকা: স্কয়ার সেন্টার, ৪৮ মহাখালী সি/এ।
ময়মনসিংহ: সাহেব কোয়ার্টার, কাঁচিঝুলি।
রাজশাহী: হোল্ডিং-১২৫/৭, মথুরডাঙ্গা, সপুরা।
রংপুর: ৭৫, দক্ষিণ গুপ্ত পাড়া।
৭ ফেব্রুয়ারি (শনিবার): সেলস প্রমোশন অফিসার (SPO) পদের জন্য
ঢাকা: স্কয়ার সেন্টার, ৪৮ মহাখালী সি/এ।
কুমিল্লা: ৪০০, শিশু মঙ্গল রোড, কান্দিরপাড়।
রাজশাহী: হোল্ডিং-১২৫/৭, মথুরডাঙ্গা, সপুরা।
রংপুর: ৭৫, দক্ষিণ গুপ্ত পাড়া।
উল্লেখ্য, স্কয়ার কর্তৃপক্ষ নিয়োগের কোনো পর্যায়েই কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন করে না। বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন।