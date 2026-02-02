স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
নিয়োগ

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসে সরাসরি সাক্ষাৎকারে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দেশের ওষুধশিল্পের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি তাদের ‘অ্যাগ্রোভেট’ ও ‘ক্রপ কেয়ার’ বিভাগে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ‘সেলস ডেভেলপমেন্ট অফিসার’ ও ‘সেলস প্রমোশন অফিসার’ পদে কর্মঠ ও স্মার্ট তরুণদের খুঁজছে প্রতিষ্ঠানটি। আগ্রহী প্রার্থীদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের (ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ) মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হবে।

পদের নাম ও যোগ্যতা—

১.

সেলস ডেভেলপমেন্ট অফিসার (ক্রপ কেয়ার): যেকোনো বিষয়ে স্নাতক পাস হতে হবে। তবে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগ থাকতে হবে (কৃষিতে ডিপ্লোমাধারীরাও আবেদন করতে পারবেন)।

২.

সেলস প্রমোশন অফিসার (অ্যাগ্রোভেট): যেকোনো বিষয়ে স্নাতক। তবে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগ থাকা আবশ্যক। উভয় পদের জন্য প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর এবং বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্তে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

Also read:৫০তম বিসিএস প্রিলি : ২০০ প্রশ্নের সমাধান দেখুন এখানে

সুযোগ-সুবিধা—

নির্বাচিতদের আকর্ষণীয় বেতন ছাড়াও প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, গ্রুপ ইনস্যুরেন্স, বিক্রয় ইনসেনটিভ, উৎসব বোনাস, মুনাফার অংশ (প্রফিট শেয়ার) এবং পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বিদেশভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হবে।

সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান—

আগ্রহী প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত, দুই কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং সব শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ, ফটোকপিসহ সকাল ৮:৩০ থেকে দুপুর ১২:০০টার মধ্যে নিচের কেন্দ্রগুলোতে উপস্থিত হতে হবে:

৬ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার): সেলস ডেভেলপমেন্ট অফিসার (SDO) পদের জন্য

ঢাকা: স্কয়ার সেন্টার, ৪৮ মহাখালী সি/এ।

ময়মনসিংহ: সাহেব কোয়ার্টার, কাঁচিঝুলি।

রাজশাহী: হোল্ডিং-১২৫/৭, মথুরডাঙ্গা, সপুরা।

রংপুর: ৭৫, দক্ষিণ গুপ্ত পাড়া।

Also read:জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে ৬ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ৯৬

৭ ফেব্রুয়ারি (শনিবার): সেলস প্রমোশন অফিসার (SPO) পদের জন্য

ঢাকা: স্কয়ার সেন্টার, ৪৮ মহাখালী সি/এ।

কুমিল্লা: ৪০০, শিশু মঙ্গল রোড, কান্দিরপাড়।

রাজশাহী: হোল্ডিং-১২৫/৭, মথুরডাঙ্গা, সপুরা।

রংপুর: ৭৫, দক্ষিণ গুপ্ত পাড়া।

উল্লেখ্য, স্কয়ার কর্তৃপক্ষ নিয়োগের কোনো পর্যায়েই কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন করে না। বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন।

Also read:অস্ট্রেলিয়ার অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ, আইএলটিএসে ৬.৫ অথবা টোয়েফলে ৮৪ হলেই আবেদন
আরও পড়ুন