ট্রাস্ট ব্যাংকে স্নাতক পাসে চাকরি, আবেদন ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি তাদের ইসলামিক ব্যাংকিং ডিভিশনের জন্য তরুণ ও মেধাবী জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (টিএও)’ পদে বেশ কিছু সংখ্যক প্রার্থীকে নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে আবেদনের সুযোগ পাবেন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো ইউজিসি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাস। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০-এর মধ্যে ন্যূনতম ৩.০০ থাকতে হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৪.০০-এর স্কেলে সিজিপিএ অন্তত ২.৫০ থাকতে হবে। ও-লেভেল ও এ-লেভেল প্রার্থীদের ক্ষেত্রে গ্রেডিং কনভার্সন অনুযায়ী সমমান সিজিপিএ প্রযোজ্য হবে।
বয়সসীমা: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।
নাগরিকত্ব: প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
এটি একটি পূর্ণকালীন চাকরি। নির্বাচিত প্রার্থীদের শরিয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানে কাজ করতে হবে। প্রার্থীদের চমৎকার যোগাযোগদক্ষতা, ডিজিটাল টুলস ও এমএস অফিস চালনায় পারদর্শী হতে হবে। এ ছাড়া দেশের যেকোনো প্রান্তে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের সরাসরি ট্রাস্ট ব্যাংকের অফিশিয়াল ক্যারিয়ার পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। কোনো হার্ড-কপি বা সরাসরি জীবনবৃত্তান্ত গ্রহণ করা হবে না।
আবেদনের শেষ তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬। শুধু অনলাইনে সফলভাবে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে বাছাইকৃতদের পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য ডাকা হবে।