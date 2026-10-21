গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ পদে চাকরির সুযোগ

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) ২১ শিক্ষক–কর্মকর্তা–কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। তৃতীয় থেকে ২০তম গ্রেডের ১৪ পদে আগ্রহী প্রার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবেন।
১. অধ্যাপক
পদসংখ্যা: ৩টি
২. সহযোগী অধ্যাপক
পদসংখ্যা: ৩টি
৩. প্রভাষক
পদসংখ্যা: ১টি
৪. চিফ মেডিক্যাল অফিসার
পদসংখ্যা: ১টি
৫. নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার/হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১টি
৬. অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার
পদসংখ্যা: ১টি
৭. পিএ
পদসংখ্যা: ১টি
৮. ক্যাটালগার
পদসংখ্যা: ১টি
৯. স্টোরকিপার
পদসংখ্যা: ১টি
১০. ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ১টি
১১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৪টি
১২. ডিপটিউবওয়েল অপারেটর
পদসংখ্যা: ১টি
১৩. ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১টি
১৪. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১টি
১. অধ্যাপক: ১,১৩,০০০–১,৪৮,৮০০ টাকা (গ্রেড–৩)
২. সহযোগী অধ্যাপক: ১,০০,০০০–১,৪২,৪০০ টাকা (গ্রেড–৪)
৩. প্রভাষক: ৭১,০০০–১,৩৪,০০০ টাকা (গ্রেড–৬)
৪. চিফ মেডিক্যাল অফিসার: ১,১৩,০০০–১,৪৮,৮০০ টাকা (গ্রেড–৩)
৫. নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার/হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার: ৭১,০০০–১,৩৪,০০০ টাকা (গ্রেড–৬)
৬. অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার: ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা (গ্রেড–৯)
৭. পিএ: ২৫,০০০–৬০,৫০০ টাকা (গ্রেড–১১)
৮. ক্যাটালগার: ২৫,০০০–৬০,৫০০ টাকা (গ্রেড–১১)
৯. স্টোরকিপার: ২৪,৩০০–৫৮,৭০০ টাকা (গ্রেড–১২)
১০. ড্রাইভার: ২২,৮০০–৫৫,২০০ টাকা (গ্রেড–১৫)
১১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর: ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১২. ডিপটিউবওয়েল অপারেটর: ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৩. ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট: ২০,৫০০–৪৯,৬০০ টাকা (গ্রেড–১৯)
১৪. অফিস সহায়ক: ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা (গ্রেড–২০)
আবেদনপত্র পাঠাবেন কোন ঠিকানায়
আগ্রহী প্রার্থীদের রেজিস্ট্রার, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল চারটা।