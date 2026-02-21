নিয়োগ

বিভিন্ন সরকারি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ৪৭ পদে নিয়োগ, করুন আবেদন

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত বিভিন্ন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ৫ম থেকে ১০ম গ্রেডের ৪৭টি পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। আবেদনের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)/সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)/সিনিয়র অফিসার (সিভিল ইঞ্জি)

মোট পদসংখ্যা: ০৭

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: সোনালী ব্যাংক পিএলসি-০২, বেসিক ব্যাংক পিএলসি-০১, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-০৪

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

২. পদের নাম: সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল)

মোট পদসংখ্যা: ০১

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: সোনালী ব্যাংক পিএলসি-০১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

৩. পদের নাম: সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল)

মোট পদসংখ্যা: ০১

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: সোনালী ব্যাংক–০১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

৪. পদের নাম: সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)/উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

মোট পদসংখ্যা: ০৪

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: সোনালী ব্যাংক–০২, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স করপোরেশন-০২

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

৫. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (আইন)/আইন অফিসার/সিনিয়র অফিসার (ল)

মোট পদসংখ্যা: ১৫

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি-১৩, বেসিক ব্যাংক পিএলসি-০১, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স করপোরেশন-০১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৬. পদের নাম: অফিসার (ল)

মোট পদসংখ্যা: ০১

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: বেসিক ব্যাংক পিএলসি-০১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

৭. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (নিরীক্ষা)

মোট পদসংখ্যা: ১৫

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: অগ্রণী ব্যাংক-০১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৮. পদের নাম: সিকিউরিটি অফিসার

মোট পদসংখ্যা: ০১

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ-০১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

৯. পদের নাম: ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট

মোট পদসংখ্যা: ০১

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-০১

বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)

১০. পদের নাম: প্রিন্সিপাল অফিসার–ডাক্তার (পিও-ডাক্তার)

মোট পদসংখ্যা: ০১

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: জনতা ব্যাংক-০১

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

বয়সসীমা

সব পদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স ২১ বছর। ১ থেকে ৭ নম্বর পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩২ বছর। ৮ নম্বর পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৪০ বছর। ৯ নম্বর পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৪৫ বছর এবং ১০ নম্বর পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ বছর।

আবেদনের নিয়ম

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটের (https://erecruitment.bb.org.bd/) মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি: ২০০ টাকা।

* অনগ্রসর নাগরিক অংশভুক্ত প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা।

** আবেদন ফি প্রদানের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।

