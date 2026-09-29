বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর ২০২৬
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর ২০২৬
নিয়োগ

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৭। আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: প্রভাষক (অ্যাপারেল)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।

২. পদের নাম: লাইব্রেরিয়ান

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-৩) ১,১৩,০০০-১,৪৮,৮০০ টাকা।

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৩. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

৪. পদের নাম: কেয়ারটেকার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

৬. পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

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৭. পদের নাম: সহকারী ক্যাশিয়ার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

৮. পদের নাম: লাইব্রেরি সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

৮. পদের নাম: সিকিউরিটি গার্ড

পদসংখ্যা: ৫

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস অথবা www.butex.edu.bd থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ‘রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮’ ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

১ ও ২ নম্বর পদ: ২০০ টাকা;

৩ থেকে ৮ নম্বর পদ: ১০০ টাকা;

৯ নম্বর পদ: ৫০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৯ অক্টোবর ২০২৬

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