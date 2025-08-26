লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি, পদ ৩৯

১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের ৩৯টি পদে কর্মী নিয়োগ দেবে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়। ২৪ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লালমনিরহাটের সাধারণ প্রশাসনের অধীন অফিসগুলোতে (সার্কিট হাউসসহ) শূন্য পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে এসব নিয়োগ দেওয়া হবে।
পদের নাম ও বিবরণ
১. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Standard Aptitude Test-এ উত্তীর্ণ।
গ্রেড: ১৩তম
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০/-
২. অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ ও বাংলায় সর্বনিম্ন ২০ শব্দ।
গ্রেড: ১৬তম
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/-
৩. বেঞ্চ সহকারী
পদসংখ্যা: ৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ ও বাংলায় সর্বনিম্ন ২০ শব্দ।
গ্রেড: ১৬তম
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/-
৪. কপিস্ট
পদসংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ ও বাংলায় সর্বনিম্ন ২০ শব্দ।
গ্রেড: ১৬তম
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/-
৫. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড: ২০তম
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০/-
৬. নিরাপত্তাপ্রহরী
পদসংখ্যা: ৯
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
গ্রেড: ২০তম
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০/-
৭. পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
গ্রেড: ২০তম
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০/-
প্রার্থীর বয়সসীমা ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
১. প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক ও লালমনিরহাট জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
২. একজন প্রার্থী একটির বেশি পদে আবেদন করতে পারবেন না।
৩. বিবাহিত মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্বামীর স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে।
৪. নিয়োগসংক্রান্ত যেকোনো তথ্য লালমনিরহাট জেলার ওয়েবসাইট (www.lalmonirhat.gov.bd) এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট ও লালমনিরহাট জেলার সব উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং উপজেলা ভূমি অফিসের নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে।
১. আগ্রহী প্রার্থীগণ http://dclal.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রবর্তিত নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করবেন। অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ শুরু হবে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে এবং শেষ হবে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টায়। উক্ত সময়ের মধ্যে User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online-এ আবেদনপত্র Submit–এর সময় থেকে পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে SMS–এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবেন।
২. অনলাইন আবেদনপত্রে প্রার্থীগণ নিজের স্বাক্ষর (দৈর্ঘ্য ৩০০X প্রস্থে ৮০ Pixel) এবং রঙিন ছবি (দৈর্ঘ্য ৩০০X প্রস্থ ৩০০ Pixel) স্ক্যান করে নির্ধারিত স্থানে Upload করবেন।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রবর্তিত চাকরির আবেদনের মডেল ফরমে/নির্ধারিত ফরমে http://dclal.teletalk.com.bd এ অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে।