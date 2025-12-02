পঞ্চম ও ষষ্ঠ গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগে পিএসসির বিজ্ঞপ্তি

পঞ্চম ও ষষ্ঠ গ্রেডের ছয়টি নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের শূন্য পদে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করে।
পদের নাম ও বিবরণ
১. সিস্টেম অ্যানালিস্ট
বিভাগ: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং। ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কোনো সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত/সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সহকারী সিস্টেম অ্যানালিস্ট/প্রোগ্রামার/কম্পিউটার অপারেশন সুপারভাইজার হিসেবে অন্যূন তিন বছরের অভিজ্ঞতা।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৫) ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর
২. প্রোগ্রামার
পদসংখ্যা: ০৪
বিভাগ: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স/ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কোনো সরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত/ আধা স্বায়ত্তশাসিত/সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর/সহকারী প্রোগ্রামার/ সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী হিসেবে অন্যূন চার বছরের অভিজ্ঞতা।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
৩. সহকারী প্রধান স্থপতি
পদসংখ্যা: ০১
বিভাগ: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্য কৌশল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি। সরকারি বা আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের পদে ৭ম বছরের অভিজ্ঞতা।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
আবেদনের নিয়ম
http://bpsc.teletalk.com.bd অথবা বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র বিপিএসসি ফরম-5A পূরণ করে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম এবং ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদন ফি: ২০০ টাকা।
অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা
আবেদনের সময়সীমা
অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, দুপুর ১২টা।
অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, সন্ধ্যা ৬টা।
বিস্তারিত দেখতে ভিজিট করুন এই ঠিকানায় https://url-shortener.me/1DYG