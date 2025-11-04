নিয়োগ

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, পদসংখ্যা ১৬

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এসব পদে মোট ১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় আগামী ২ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক

বিভাগের নাম ও পদসংখ্যা: কীটতত্ত্ব-১: কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন-১; ফরেস্ট ইকোলজি-১; সিলভিকালচার-১; ফরেস্ট প্রটেকশন-১; কৃষিবনায়ন ও পরিবেশ-১: রিমোট সেনসিং অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম-১

বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।

Also read:প্রাথমিকে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ বাদ

পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক

বিভাগের নাম ও পদসংখ্যা: কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন-২; ফরেস্ট ইকোলজি-১; সিলভিকালচার-১; ফরেস্ট প্রটেকশন-১

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম: প্রভাষক

বিভাগের নাম ও পদসংখ্যা: কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ উন্নয়ন-১; ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড এ্যাকোয়‍্যাটিক এনভাইরনমেন্ট-১: অ্যানাটমি অ্যান্ড হিস্টোলজি-১; এগ্রি-বিজনেস-১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

Also read:ইউরোপে পাইলটদের বেতন কোন দেশে কত

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ

২ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

শিক্ষক পদে আবেদনের পৃথক নির্ধারিত ফরম, নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য শর্তাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট gau.edu.bd থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

Also read:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি অফিসার পদে নিয়োগ
আরও পড়ুন