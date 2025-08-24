আকর্ষণীয় বেতনে নিয়োগ দিচ্ছে বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি

বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি লিমিটেড (BCRECL) ১৩টি পদে জনবল নিয়োগ দেবে। চুক্তিভিত্তিক এ নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
১. ইলেকট্রিক্যাল
পদ সংখ্যা: ১টি
মূল বেতন: ৯৭,৩৭০/- টাকা
কর্মস্থল: পাবনা
২. সহকারী ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ৩টি
মূল বেতন: ৫৪,৬০০/- টাকা
কর্মস্থল: পাবনা
৩. সহকারী ম্যানেজার (HR/CS)
পদসংখ্যা: ১টি
মূল বেতন: ৫৪,৬০০/- টাকা
কর্মস্থল: ঢাকা
৪. সহকারী ম্যানেজার (A & F)
পদসংখ্যা: ১টি
মূল বেতন: ৫৪,৬০০/- টাকা
কর্মস্থল: পাবনা
৫. সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ৩টি
মূল বেতন: ৪২,০০০/- টাকা
কর্মস্থল: পাবনা
৬. JAM (HR)
পদসংখ্যা: ২টি
মূল বেতন: ৪২,০০০/- টাকা
কর্মস্থল: পাবনা
৭. JAM (Acocunts)
পদসংখ্যা: ১টি
মূল বেতন: ৪২,০০০/- টাকা
কর্মস্থল: পাবনা
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেল পাঁচটার মধ্যে।