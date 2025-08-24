নিয়োগ

আকর্ষণীয় বেতনে নিয়োগ দিচ্ছে বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি

প্রথম আলো ডেস্ক
প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো

বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি লিমিটেড (BCRECL) ১৩টি পদে জনবল নিয়োগ দেবে। চুক্তিভিত্তিক এ নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. ইলেকট্রিক্যাল

পদ সংখ্যা: ১টি

মূল বেতন: ৯৭,৩৭০/- টাকা

কর্মস্থল: পাবনা

২. সহকারী ইঞ্জিনিয়ার

পদসংখ্যা: ৩টি

মূল বেতন: ৫৪,৬০০/- টাকা

কর্মস্থল: পাবনা

Also read:বেসরকারি সংস্থায় ক্যারিয়ার: সুযোগ, চ্যালেঞ্জ ও পথচলার গল্প

৩. সহকারী ম্যানেজার (HR/CS)

পদসংখ্যা: ১টি

মূল বেতন: ৫৪,৬০০/- টাকা

কর্মস্থল: ঢাকা

৪. সহকারী ম্যানেজার (A & F)

পদসংখ্যা: ১টি

মূল বেতন: ৫৪,৬০০/- টাকা

কর্মস্থল: পাবনা

৫. সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

পদসংখ্যা: ৩টি

মূল বেতন: ৪২,০০০/- টাকা

কর্মস্থল: পাবনা

৬. JAM (HR)

পদসংখ্যা: ২টি

মূল বেতন: ৪২,০০০/- টাকা

কর্মস্থল: পাবনা

Also read:শিক্ষা ক্যাডার ছেড়ে ৬ কর্মকর্তা যোগ দিলেন প্রশাসন-খাদ্য-কর ক্যাডারে

৭. JAM (Acocunts)

পদসংখ্যা: ১টি

মূল বেতন: ৪২,০০০/- টাকা

কর্মস্থল: পাবনা

আবেদনের শেষ তারিখ

১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেল পাঁচটার মধ্যে।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন https://www.career.bcrecl.com

Also read:১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনের ফল, প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষক পদ শূন্য, এনটিআরসিএ যা করবে
আরও পড়ুন