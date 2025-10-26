বেসরকারি ব্যাংকের এসএমই বিভাগে একাধিক পদে চাকরি, স্নাতকে আবেদন

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ইস্টার্ন ব্যাংকের এসএমই ব্যাংকিং বিভাগে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় আগামী ৬ নভেম্বর ২০২৫।
১. সেন্টার ম্যানেজার, এসএমই ব্যাংকিং
গ্রেড: সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (SPO) থেকে ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (FAVP)
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে, ব্যবসায় শিক্ষা থেকে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ৭-১০ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা, এসএমই ব্যাংকিং ও সম্পর্ক ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২. বিজনেস অ্যাকুইজিশন অফিসার (BAO), এসএমই ব্যাংকিং
গ্রেড: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (AO) থেকে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (SPO)
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে, ব্যবসায় শিক্ষা থেকে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ১-৪ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা, এসএমই সেগমেন্ট, ক্রেডিট মূল্যায়ন ও আর্থিক বিশ্লেষণে দক্ষতা প্রয়োজন।
বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।
প্রতিযোগিতামূলক বেতন, কর্মদক্ষতাভিত্তিক ইনসেনটিভ, পেশাগত উন্নয়ন এবং ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ সুবিধা দেওয়া হবে।
৬ নভেম্বর ২০২৫