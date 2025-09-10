নিয়োগ

বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, বেতন ৩ লাখ ৫০ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ জনবল নিয়োগ দেবে। প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্স মোবিলাইজেশন পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

আবেদনে যোগ্যতা—

প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারবেন। উন্নয়ন, মানবিক বা বেসরকারি খাতে ১০-১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর মধ্যে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট খাতে থাকতে হবে ৮-১০ বছর। দাতাদের কাছ থেকে বড় অঙ্কের তহবিল সংগ্রহ, দল পরিচালনা, ইংরেজি লেখালেখি ও যোগাযোগে দক্ষ হতে হবে।

বেতন-সুবিধা—

এই পদে মাসিক বেতন হবে ২,৮৭,১৮৩ টাকা থেকে ৩,৫৮,৯৭৯ টাকা (CTC)। এ ছাড়া চিকিৎসা, অবসরকালীন সঞ্চয়, উৎসব ভাতা, গ্র্যাচুইটি, ইনস্যুরেন্স, ডে কেয়ার সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ—

অনলাইনে আবেদন করা যাবে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। বিস্তারিত জানা যাবে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের ওয়েবসাইটে।

একনজরে

প্রতিষ্ঠান: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

পদ: হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্স মোবিলাইজেশন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি/সমমান

অভিজ্ঞতা: ১০-১২ বছর

বেতন: ২,৮৭,১৮৩-৩,৫৮,৯৭৯ টাকা (মাসিক)

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

