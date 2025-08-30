শিক্ষকতা
নিয়োগ

কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ময়মনসিংহে সহকারী শিক্ষকের চাকরি

কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ময়মনসিংহে বিভিন্ন বিষয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য আবেদন শেষ হওয়ার তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

প্রতিষ্ঠানটি গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ইসলাম শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য পদ খালি রেখেছে। শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানটি যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক খুঁজছে। প্রার্থীর বয়স সর্বাধিক ৪০ বছর হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি আবশ্যক। কোন পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।

চাকরির ধরন পূর্ণকালীন। কর্মস্থল মূলত অফিস ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষ। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হবে। প্রার্থীরা তাদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতার বিবরণসহ আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া—

প্রার্থীকে তাঁদের সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত সনদের ফটোকপি, তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং ৫০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফটসহ অধ্যক্ষ, কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ময়মনসিংহ বরাবর আবেদন করতে হবে। ব্যাংক ড্রাফট রূপালী ব্যাংক, কাঁচিঝুলি শাখা, ময়মনসিংহে প্রদত্ত ঠিকানায় তৈরি করতে হবে। কর্তৃপক্ষ বিনা নোটিশে নিয়োগপ্রক্রিয়া বাতিল করার ক্ষমতা রাখে।

একনজরে চাকরির তথ্য—

পদ: সহকারী শিক্ষক

বিষয়: গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ইসলাম শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন

অবস্থান: ময়মনসিংহ

বয়সসীমা: সর্বাধিক ৪০ বছর

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (কোন পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়)

আবেদনের শেষ তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

