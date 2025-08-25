প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো
নিয়োগ

বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, বয়স ৩৫ থেকে ৪০ হলে আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক

৩টি পদে লোকবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি সংস্থা সিসিডিবি। সিসিডিবির মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি পরিচালনার জন্য এসব পদে লোক নিয়োগ করা হবে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. শাখা ব্যবস্থাপক

কাজের প্রকৃতি: স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের শাখা পর্যায়ে যাবতীয় কাজ পরিচালনা করা।

যোগ্যতা ও অভ‍িজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর পাসসহ (৩টি দ্বিতীয় বিভাগ) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: শিক্ষানবিশকালে সর্বসাকুল্যে মাসিক বেতন ৩০,০০০ টাকা।

বয়স: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।

মোটরসাইকেল চালানোর বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

২. হিসাবরক্ষক

কাজের প্রকৃতি: স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের শাখা পর্যায়ের হিসাবসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ পরিচালনা করা।

যোগ্যতা ও অভ‍িজ্ঞতা: বিকম পাস (২টি দ্বিতীয় বিভাগ)। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে শাখা হিসাবরক্ষক হিসেবে কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: শিক্ষানবিশকালে সর্বসাকুল্যে মাসিক বেতন ২৫,০০০ টাকা।

বয়স: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।

৩. মাঠ সংগঠক

কাজের প্রকৃতি: ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের কাজ পরিচালনা করা।

যোগ্যতা ও অভ‍িজ্ঞতা: স্নাতক পাস (অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য)। দুটো পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ অথবা ২.৫ জিপিএ থাকতে হবে। জাতীয় পর্যায়ের এনজিওতে ঋণ কার্যক্রমে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: শিক্ষানবিশকালে সর্বসাকুল্যে মাসিক বেতন ২০,০০০ টাকা।

বয়স: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

বাইসাইকেল চালানো বাধ্যতামূলক।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীদের স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের এক কপি রঙিন ছবি ও জীবনবৃত্তান্তসহ (অভিজ্ঞতার বিবরণসহ) এইচআরএমডি বিভাগ, সিসিডিবি, ৮৮ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। দরখাস্তে অবশ্যই সচল মুঠোফোন নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

নির্দেশনা-

১. উক্ত পদগুলোয় ৬ মাস পর স্থায়ীকরণ করা হবে।

২. সংস্থার প্রচলিত বেতন স্কেল অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধাদি প্রদান করা হবে।

৩. প্রার্থীদের যোগদানের সময় ৩০০ টাকার নন–জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে জামানতনামা, সর্বশেষ শিক্ষাবর্ষের মূল সনদ এবং ১ ও ২ নম্বর পদের জন্য ১৫,০০০ টাকা এবং ৩ নম্বর পদের জন্য ১০,০০০ টাকা সিকিউরিটি মানি (সুদসহ ফেরতযোগ্য) হিসেবে জমা দিতে হবে।

