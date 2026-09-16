এআই/ প্রথম আলো
এআই/ প্রথম আলো
নিয়োগ

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটিতে চাকরি, যে যে যোগ্যতায় আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) রাজস্ব খাতভুক্ত একাধিক শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু ১৭ সেপ্টেম্বর। আবেদন শেষ ১৬ অক্টোবরে।

পদের নাম ও সংখ্যা:

১. প্রোগ্রামার - ০২টি
২. মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার—০১টি
৩. সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার—০১টি
৪. উপসহকারী পরিচালক—০১টি
৫. অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর—০৪টি
৬. ডাটা এন্ট্রি অপারেটর—০২টি
৭. অফিস সহায়ক—০১টি

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আবেদনের বয়সসীমা: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বনিম্ন ১৮ বছর হতে হবে। পদের ধরন অনুযায়ী বয়স ৩২ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।

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