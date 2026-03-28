স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনায় অভিজ্ঞ আইনজীবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে নিয়োগের ক্ষেত্রে
নিয়োগ

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের পক্ষে বিভিন্ন আদালতে মামলা পরিচালনার লক্ষ্যে আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনায় অভিজ্ঞ আইনজীবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ এপ্রিল ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: বেসরকারি আইনজীবী

আদালত: সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ, হাইকোর্ট বিভাগ এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল।

পদ সংখ্যা: ১

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: হাইকোর্ট বিভাগে আইনজীবী হিসেবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (প্রমাণক আব্যশক)।

বেতন-ভাতা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ফি।

বয়সসীমা

সর্বোচ্চ ৬৫ বছর।

নিয়োগের ধরন

চুক্তিভিত্তিক (প্রাথমিকভাবে ১ বছর। মেয়াদ শেষে কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন সাপেক্ষে বেসরকারি আইনজীবী হিসেবে মেয়াদ পুনঃবৃদ্ধি করা যেতে পারে)।

আবেদনের নিয়ম

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করতে হবে।

আবেদনকারীর নাম, পিতার নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, ফোন নম্বর, ই-মেইল আইডি, পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত আবেদনে উল্লেখ করতে হবে (আবেদনপত্র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে)।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৬ এপ্রিল ২০২৬

নির্দেশনা ও শর্তগুলো

১. ৬ জুলাই ২০২২ এবং ০৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের আবার আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

২. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের স্বার্থ আছে, এমন মামলা নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যাবে না।

৩. চলমান মামলার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর বরাবর অবহিত করতে হবে।

৪. অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্যানেলে আইনজীবী হিসেবে নিয়োজিত থাকলে আবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

৫. আবেদনকারী আইনজীবীকে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত হতে হবে।

