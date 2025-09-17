মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৮টি ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে।
নিয়োগ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ৬৫ পদে চাকরির সুযোগ, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তাদের রাজস্বখাতভুক্ত ৮ ধরনের পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দেবে। এসব পদে আবেদনের সুযোগ আছে আর দুই দিন। এ–সংক্রান্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পদগুলো অস্থায়ী। বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত নিয়মাবলি ও শর্তসাপেক্ষে বাংলাদেশের সব জেলার স্থায়ী নাগরিকেরা অনলাইনে এ সব পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যা—

১. স্টোর কিপার

পদসংখ্যা: ১৩

বেতনস্কেল: ১০২০০–২৪৬৮০ টাকা

২. মোটর মেকানিক

পদসংখ্যা: ১

বেতনস্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা

৩. ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর

পদসংখ্যা: ৩

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৪. অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৫. পাম্প অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৬. রিসিপশনিস্ট

পদসংখ্যা: ১

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৭. গ্রন্থাগার সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৮. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১

বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

আবেদনে বয়সসীমা: আবেদনকারীর বয়স ১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ১৮ বছর থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণে অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

* অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু হয়েছে : ২৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ, সকাল ১০টা।

* অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, বিকেল ৫টা।

* আবেদনপত্র জমাদানের পর পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে।

* এ চাকরিসংক্রান্ত বিস্তারিত সব তথ্য দেখুন এখানে

