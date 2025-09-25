বেসরকারি ব্যাংক নেবে ১২ কর্মী, চাকরি ৮ জেলায়

নির্বাচিত প্রার্থীরা রাজধানী ঢাকাসহ দেশের আট জেলায় নিয়োগ পাবেন।
বেসরকারি মেঘনা ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকটি ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা রাজধানী ঢাকাসহ দেশের আট জেলায় নিয়োগ পাবেন।

পদের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার (অফিসার–এসও)
বিভাগের নাম: ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো
পদসংখ্যা: ১২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বা এমবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন তিন থেকে ছয় বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
বয়সসীমা: ২৮ থেকে ৩৮ বছরের মধ্যে হতে হবে
কর্মস্থল: বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা, নোয়াখালী, রাজশাহী, সিলেট, ঢাকা (গুলশান, মিরপুর ও উত্তরা)
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর ২০২৫।

