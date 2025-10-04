নিয়োগ

দুর্নীতি দমন কমিশনে ৮৫ পদে নিয়োগ, আবেদন করুন দ্রুত

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দুর্নীতি দমন কমিশন ৬ ক্যাটাগরির ৮৫টি শূন্য পদে ‍নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫-এর বেতনক্রমে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. সহকারী পরিচালক
পদসংখ্যা: ২০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
বেতনস্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯ম)

২. উপসহকারী পরিচালক
পদসংখ্যা: ৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০ম)

৩. কোর্ট পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি অথবা এলএলবি ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০ম)

৪. সহকারী পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ১০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০/- (গ্রেড-১১তম)

৫. হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০/- (গ্রেড-১১তম)

৬. ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের সার্টিফিকেট পরীক্ষায় বাণিজ্য শাখায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৯.৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬তম)

বয়সসীমা

১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। ১ থেকে ৫ নম্বর পদের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনে কর্মরত প্রার্থীদের জন্য ৫ বছর শিথিলযোগ্য।

অনলাইনে আবেদনের শর্তাবলি

১. পরীক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি দুর্নীতি দমন কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

২. একজন প্রার্থী একাধিক পদে আবেদন করতে পারবেন না।

আবেদন ফি

১. ক্রমিক নম্বর ১, ২ ও ৩-এ বর্ণিত পদের প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি হিসেবে ২০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ২৩ টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ২২৩ টাকা।

২. ক্রমিক নম্বর ৪ ও ৫-এ বর্ণিত পদের প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি হিসেবে ১৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ১৬৮ টাকা।

৩। ক্রমিক নম্বর ৬-এ বর্ণিত পদের প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি হিসেবে ১০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১২ টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ১১২ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু হয়েছে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকাল ১০টায়। আবেদন করা যাবে ৫ অক্টোবর ২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

