বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় চাকরি, পদ ১৪২

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় (বিওএফ) ১১ থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৪২। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ৬ অক্টোবর।
১. পদের নাম: উপসহকারী কেমিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)।
২. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ৯
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)।
৩. পদের নাম: গেইট ইন্সপেক্টর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)।
৪. পদের নাম: সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)।
৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৮
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)।
৬. পদের নাম: মেটল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)।
৭. পদের নাম: গোডাউনকিপার
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)।
৮. পদের নাম: ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ৭
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)।
৯. পদের নাম: স্কিল্ড টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
৯,০০০–২১,৮০০ টাকা (গ্রেড–১৭)।
১০. পদের নাম: টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১১
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
৮,৮০০–২১,৩১০ টাকা (গ্রেড–১৮)।
১১. পদের নাম: নিরাপত্তাকর্মী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড–১৯)।
১২. পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ২২
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড–১৯)।
১৩. পদের নাম: ফায়ারম্যান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড–১৯)।
১৪. পদের নাম: টেকনিক্যাল হেলপার
পদসংখ্যা: ৫৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।
১৫. পদের নাম: আরদালি
পদসংখ্যা: ৭
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।
১৬. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।
১৭. পদের নাম: লেবার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।
১৮. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড:
৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
১ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।
২ থেকে ৭ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।
৮ থেকে ১৮ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৬ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
বিস্তারিত দেখুন এ ঠিকানায়।