চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীনে চাকরি, পদ ১১

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীনে ১৬ গ্রেডের ৫ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১১। আবেদনের শেষ তারিখ ২১ নভেম্বর ২০২৬।
১. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২
২. পদের নাম: সার্টিফিকেট পেশকার
পদসংখ্যা: ২
৩. পদের নাম: সার্টিফিকেট সহকারী
পদসংখ্যা: ৩
৪. পদের নাম: ক্রেডিট চেকিং কাম-সায়রাত সহকারী
পদসংখ্যা: ৩
৫. পদের নাম: মিউটেশন কাম সার্টিফিকেট সহকারী
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল (সব পদের জন্য)
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীগণ ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
১১২ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ: ২৮ অক্টোবর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ: ২১ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।