নিয়োগ

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীনে চাকরি, পদ ১১

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীনে ১৬ গ্রেডের ৫ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১১। আবেদনের শেষ তারিখ ২১ নভেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ২

২. পদের নাম: সার্টিফিকেট পেশকার

পদসংখ্যা: ২

৩. পদের নাম: সার্টিফিকেট সহকারী

পদসংখ্যা: ৩

৪. পদের নাম: ক্রেডিট চেকিং কাম-সায়রাত সহকারী

পদসংখ্যা: ৩

৫. পদের নাম: মিউটেশন কাম সার্টিফিকেট সহকারী

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল (সব পদের জন্য)

(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীগণ ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।

Also read:চট্টগ্রাম বন্দরে ৩৯৩ জনের চাকরি, আবেদন ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত

আবেদন ফি

১১২ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ: ২৮ অক্টোবর ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ: ২১ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

Also read:বেসরকারি চাকরিতে বেতন ‘আলোচনা সাপেক্ষে’, দর-কষাকষি কীভাবে করবেন চাকরিপ্রার্থীরা
Also read:প্রাথমিকে শিক্ষকতায় প্রকৌশলী-চিকিৎসক–এমফিল-পিএইচডিসহ ৩০ ধরনের ডিগ্রিধারীরা
আরও পড়ুন