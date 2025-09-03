পিএসসির ৯ম গ্রেডের এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, নির্বাচিত ১৪৮ জন

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন ‘প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের’ দপ্তরের ৯ম গ্রেডের বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন-পিএসসি কর্তৃক গৃহীত ২ সেপ্টেম্বরের এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর মধ্যে লিখিত পরীক্ষার উর্ত্তীর্ণ হয়েছেন ১৪৮ জন।
এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রকাশিত ফলাফলে যুক্তিসংগত কারণে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে। বিদ্যুৎ পরিদর্শক পদে বাছাই পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের বাংলা-৪০, ইংরেজি-৪০, সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি)-৪০ এবং প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল/ প্রফেশনাল (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং)-৮০ নম্বরসহ মোট ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। লিখিত পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময়সূচি ও পরীক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাবলি পরবর্তী সময় জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইটে এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের http://bpsc.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে এ–সংক্রান্ত সব তথ্য পাওয়া যাবে।