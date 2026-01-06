ব্যাংক এশিয়ায় অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার পদে চাকরি

ব্যাংক এশিয়া পিএলসি অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ–
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার
পদ সংখ্যা: অনির্দিষ্ট
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর বা অনার্স ডিগ্রি। কোনো স্তরের পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি/ডিভিশন গ্রহণযোগ্য নয়। ভালো কমিউনিকেশন ও ইন্টারপারসোনাল স্কিল।
বয়স
সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
বেতন–ভাতা
প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী।
আবেদনের নিয়ম
bdjobs.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৫ জানুয়ারি ২০২৬