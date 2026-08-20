বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পরিকল্পনামাফিক লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরুর উপযুক্ত সময় এখনই
বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পরিকল্পনামাফিক লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরুর উপযুক্ত সময় এখনই
নিয়োগ

বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ব্যাংকে ‘সহকারী পরিচালক (এক্স ক্যাডার-আইন)’ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৫। আবেদনের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: সহকারী পরিচালক (এক্স ক্যাডার-আইন)

পদসংখ্যা: ৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

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কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি; আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা কোনো স্বীকৃত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ৩ বছর মেয়াদি স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদপ্রাপ্ত হতে হবে।

বেতন স্কেল

(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

বয়সসীমা

২১-৩২ বছর।

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আবেদনের নিয়ম

erecruitment.bb.org.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

২০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।

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