জেডএক্সওয়াই ইন্টারন্যাশনালে নিয়োগ

পোশাক খাতের অন্যতম কোম্পানি জেডএক্সওয়াই ইন্টারন্যাশনাল তাদের ঢাকা সদর দপ্তরে নিয়োগ দিচ্ছে। ‘প্যাশন ফর পারফেকশন’ স্লোগান নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ, তুরস্ক, ভারত, পাকিস্তান ও মিসরে কার্যক্রম চালাচ্ছে। ঢাকায় অবস্থানরত এই পদের নিয়োগপ্রাপ্তকে কারখানায় অবস্থান করে উৎপাদন ও মাননিয়ন্ত্রণ তদারকির দায়িত্ব নিতে হবে। নকশা, স্যাম্পলিং, কাপড়ের মান যাচাই থেকে শুরু করে কাটিং, প্রিন্ট, ওয়াশ, এমব্রয়ডারি—সব ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানটির মানদণ্ড অনুসারে কাজ নিশ্চিত করতে হবে।
প্রার্থীর থাকতে হবে অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে নিট ও ওভেন পোশাকে মাননিয়ন্ত্রণ, ফ্যাব্রিক পরিদর্শন, প্যাটার্ন সংশোধন, প্রিন্ট-ওয়াশিং ও এমব্রয়ডারি-সংক্রান্ত ঝুঁকি বিশ্লেষণে দক্ষতা থাকতে হবে। পুরুষ, নারী ও শিশুদের পোশাক—সব সেগমেন্টে কাজের অভিজ্ঞতা প্রার্থীদের জন্য বাড়তি যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
একনজরে
প্রতিষ্ঠান: জেডএক্সওয়াই ইন্টারন্যাশনাল
পদ: কোয়ালিটি কন্ট্রোলার (নিট ও ওভেন)
যোগ্যতা: টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক
অভিজ্ঞতা: অন্তত ৫ বছর (গার্মেন্টস/বায়িং হাউস)
অতিরিক্ত দক্ষতা: এমএস অফিসে অগ্রসর দক্ষতা, বাংলা ও ইংরেজিতে ভালো যোগাযোগক্ষমতা
কর্মস্থল: ঢাকা (প্রতিষ্ঠানের অংশীদার কারখানা)
সুবিধা: আকর্ষণীয় বেতন, গ্রুপ লাইফ ও স্বাস্থ্যবিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ক্যানটিন সুবিধা, আধুনিক কর্মপরিবেশ
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫