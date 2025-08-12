বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অফিসার/সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ

কাজী ফার্মস গ্রুপ অরগানিক সার ও বীজ বিক্রয়ের জন্য অফিসার/সিনিয়র অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট ২০২৫। আবেদনের জন্য কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। সার, কৃষি-রাসায়নিক বা বীজ বিক্রয়ে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা প্রাধান্য পাবে, তবে নবীন প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন। বাংলা ও ইংরেজিতে ভালো যোগাযোগ দক্ষতা, দর-কষাকষি ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং প্রাথমিক কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে। নির্ধারিত এলাকায় অরগানিক সার, বীজ বিক্রয় ও সেবা ব্যবস্থাপনা, ডিলার-গ্রাহক যোগাযোগ, ডেমোনস্ট্রেশন প্লট তৈরি, বাজার গবেষণা ও বিক্রয় অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্ব পালন করতে হবে।
বেতন প্রার্থীর যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। পূর্ণকালীন এ চাকরিতে কর্মস্থল দেশের যেকোনো স্থানে হতে পারে। জীবনবৃত্তান্ত ও সাম্প্রতিক ছবি পাঠাতে হবে ta@kazifarms.com ঠিকানায় কাজী ফার্মস গ্রুপ দেশের অন্যতম বৃহৎ কৃষি–শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যা পোলট্রি, হ্যাচারি, ফিড মিল, আইসক্রিম, হিমায়িত খাবার, তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিভিশন চ্যানেলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
প্রতিষ্ঠান: কাজী ফার্মস গ্রুপ
পদ: অফিসার/সিনিয়র অফিসার—অরগানিক সার ও বীজ বিক্রয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রি (বিএসসি)
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর (নবীন প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন)
অতিরিক্ত দক্ষতা: বাংলা ও ইংরেজিতে যোগাযোগ, দর-কষাকষি, সমস্যা সমাধান, কম্পিউটার জ্ঞান
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থান
বেতন: যোগ্যতার ভিত্তিতে
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৫
আবেদনের ঠিকানা: ta@kazifarms.com