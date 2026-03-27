এসএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ এবং এইচএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ২.৫০ থাকলে করা যাবে আবেদন
এসএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ এবং এইচএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ২.৫০ থাকলে করা যাবে আবেদন
নিয়োগ

সিপাহী পদে জনবল নেবে বিজিবি, আবেদন ৬ ধাপে, ফি ৫৬ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ১০৫তম ব্যাচে ‘সিপাহী (জিডি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগত্য পূরণ সাপেক্ষে আগামী ২ এপ্রিল পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফি ৫৬ টাকা। আগ্রহী প্রার্থীরা ৬টি ধাপে আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন।

চাকরির বিবরণ

* প্রতিষ্ঠানের নাম: বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)

* ব্যাচ: ১০৫তম ব্যাচ

* পদের নাম: সিপাহী (জিডি)

* শিক্ষাগত যোগ্যতা, বেতন স্কেল ও বয়স

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ এবং এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ২.৫০।

বেতন স্কেল: জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী ৯,০০০/- থেকে ২১,৮০০/- টাকা এবং বিধি মোতাবেক রেশন, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়িভাড়া/বাসস্থান, চিকিৎসা এবং অন্যান্য।

বয়স: ১৯/৭/২০২৬ তারিখে বয়স ১৮ হতে ২৩ বছরের মধ্যে। (জন্মতারিখ ২০/০৭/২০০৩ থেকে ১৯/০৭/২০০৮–এর মধ্যে হতে হবে)।

শারীরিক যোগ্যতা: সাধারণ পুরুষ প্রার্থীদের জন্য উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। সাধারণ পুরুষদের ওজন ৪৯.৮৯৫ কেজি এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য ৪৭.১৭৩ কেজি। সাধারণ পুরুষ প্রার্থীদের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় ৩২ ইঞ্চি ও স্ফীত অবস্থায় ৩৪ ইঞ্চি এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় ৩০ ইঞ্চি ও স্ফীত অবস্থায় ৩২ ইঞ্চি।

সাধারণ নারী প্রার্থীদের জন্য উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ ফুট। সাধারণ নারী প্রার্থীদের জন্য ওজন ৪৭.১৭৩ কেজি এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য ৪৩.৫৪৪ কেজি। বুকের মাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ২৮ ইঞ্চি ও স্ফীত অবস্থায় ৩০ ইঞ্চি।

দৃষ্টিশক্তি: পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই ৬/৬ হতে হবে।

জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী ৯,০০০/- থেকে ২১,৮০০/- টাকা এবং বিধি মোতাবেক রেশন, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়িভাড়া/বাসস্থান, চিকিৎসা এবং অন্যান্য ভাতা পাবেন বিজিবিতে সিপাহী হিসেবে কেউ চাকরি পেলে

বৈবাহিক অবস্থা

অবিবাহিত (বিবাহিত/তালাকপ্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য নয়)

রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে https://joinborderguard.bgb.gov.bd/job-circular-details/১০৪-তম-ব্যাচ-সিপাহী-(জিডি)-2025-07-20-BGB ক্লিক করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহীরা বিজিবি ই-রিক্রুটমেন্ট ওয়েবসাইট https://joinborderguard.bgb.gov.bd ক্লিক করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ৬টি ধাপে আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন। নিয়োগ পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় পরবর্তী সময়ে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

আবেদনের ধাপগুলো হলো—

ধাপ-১: যোগ্যতা পরীক্ষা, ধাপ-২: রেজিস্ট্রেশন, ধাপ-৩: আবেদন ফি জমা, ধাপ-৪: শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই, ধাপ-৫: ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান ও ছবি আপলোড এবং ধাপ-৬: অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড।

আবেদন ফি

ব্যাংকিং কার্ড অথবা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ৫৬ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়

২ এপ্রিল ২০২৬।

আরও পড়ুন