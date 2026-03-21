ঢাকার বসুন্ধরায় আইইউবির ক্যাম্পাস
নিয়োগ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে চাকরি, পদসংখ্যা ৫

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ—এ দুটি বিভাগে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সহকারী অধ্যাপক ও লেকচারার পদে পাঁচজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ মার্চ ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

ফ্যাকাল্টি: স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস

১. বিভাগ: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহকারী অধ্যাপক–০১

লেকচারার বি– ০১

২. বিভাগ: ফিজিক্যাল সায়েন্সেস বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহকারী অধ্যাপক (পদার্থবিজ্ঞান)–০১

সহকারী অধ্যাপক (গণিত)–০১

লেকচারার বি (গণিত)–০১

Also read:ঈদের ছুটিতেও কি তাড়া করছে অফিসের ক্লান্তি? জেনে নিন বার্নআউট কাটানোর উপায়

বেতন–ভাতা

প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী।

আবেদনের নিয়ম

অনলাইনে প্রদত্ত নির্ধারিত ফরম পূরণ করে আপডেট জীবনবৃত্তান্তসহ hrdept@iub.edu.bd ঠিকানায় ই-মেইল করতে হবে।

আবেদন ফরম ডাউনলোড করুন থেকে

আবেদন করা পদের নাম ই-মেইলের ‘বিষয়’ (subject) হিসেবে উল্লেখ করুন।

Also read:তথ্য মন্ত্রণালয়ে ৬৮ পদে নিয়োগ, আবেদন শুরু ১ এপ্রিল

আবেদনের শেষ তারিখ

২৯ মার্চ ২০২৬

বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করার জন্য ভিজিট করুন ওয়েবসাইটে

Also read:আড়াই বছরেই পিএইচডি, বাংলাদেশি সওকত-উল আলম এখন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন
