কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ২০২৫ সালে চাকরি খোয়ালেন ১১ লাখ ৭০ হাজারের বেশি কর্মী

প্রথম আলো ডেস্ক

২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারে চাকরি ছাঁটাই একটি বড় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিকে সামনে রেখে বড় বড় কোম্পানি হাজারো কর্মী ছাঁটাই করেছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চ্যালেঞ্জার, গ্রে অ্যান্ড ক্রিসমাস–এর তথ্য অনুযায়ী, শুধু ২০২৫ সালেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫৫ হাজার চাকরি ছাঁটাইয়ের পেছনে এআইকে সরাসরি দায়ী করা হয়েছে।

সিএনবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সব মিলিয়ে ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত ঘোষিত চাকরি ছাঁটাইয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১ লাখ ৭০ হাজার, যা কোভিড–১৯ মহামারির বছর ২০২০–এর পর সর্বোচ্চ। সে বছর মোট ২২ লাখের বেশি চাকরি ছাঁটাই হয়েছিল।

বিশ্লেষকদের মতে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বাড়তি ব্যয়, শুল্ক ও মুনাফা রক্ষার চাপে প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত খরচ কমানোর পথ খুঁজছে। এই পটভূমিতে এআই অনেক কোম্পানির কাছে স্বল্পমেয়াদি কার্যকর সমাধান হিসেবে দেখা দিয়েছে।

যেসব প্রতিষ্ঠান এআইয়ের কথা বলে ছাঁটাই করল

অ্যামাজন

এ বছরের অক্টোবরে নিজেদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ছাঁটাই ঘোষণা দেয় অ্যামাজন। ১৪ হাজার করপোরেট কর্মী ছাঁটাই করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, এআইসহ ‘সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ ক্ষেত্রগুলোয়’ মনোযোগ দিতেই এই সিদ্ধান্ত। অ্যামাজনের শীর্ষ কর্মকর্তা বেথ গ্যালেটি বলেন, ইন্টারনেটের পর এআইই সবচেয়ে রূপান্তরকারী প্রযুক্তি, তাই প্রতিষ্ঠানকে আরও ‘লিন’ হতে হবে। সিইও অ্যান্ডি জ্যাসি আগেই সতর্ক করেছিলেন, এআইয়ের কারণে ভবিষ্যতে কিছু কাজে কম লোক লাগবে।

মাইক্রোসফট

২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে মাইক্রোসফট। জুলাইয়ে এক দফায় ৯ হাজার কর্মী বাদ দেওয়া হয়। সিইও সত্য নাদেলা কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, এআই যুগে কোম্পানির লক্ষ্য ও কাঠামো নতুনভাবে ভাবতে হবে। সফটওয়্যার কোম্পানি থেকে ‘ইন্টেলিজেন্স ইঞ্জিনে’ রূপান্তরই তাদের লক্ষ্য।

সেলসফোর্স

সেপ্টেম্বরে সেলসফোর্সের সিইও মার্ক বেনিওফ নিশ্চিত করেন, চার হাজার কাস্টমার সাপোর্ট কর্মী ছাঁটাই হয়েছে। তাঁর ভাষায়, এআই ব্যবহারের কারণে প্রয়োজনীয় জনবল ৯ হাজার থেকে নেমে এসেছে ৫ হাজারে। এর আগে তিনি জানান, এআই ইতিমধ্যে কোম্পানির প্রায় ৫০ শতাংশ কাজ করছে।

আইবিএম

আইবিএমের সিইও অরবিন্দ কৃষ্ণ জানান, এআই চ্যাটবটের কারণে কয়েক শ মানবসম্পদ (এইচআর) কর্মীর কাজ আর মানুষের মাধ্যমে করাতে হচ্ছে না। তবে একই সঙ্গে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, বিক্রি ও বিপণনের মতো খাতে নতুন লোক নিয়োগও বাড়ানো হয়েছে। নভেম্বরে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী ১ শতাংশ (প্রায় তিন হাজার) কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দেয়।

ক্রাউডস্ট্রাইক

সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ক্রাউডস্ট্রাইক মে মাসে জানায়, তারা প্রায় ৫০০ কর্মী (৫ শতাংশ) ছাঁটাই করছে। সিইও জর্জ কার্টজ বলেন, এআই তাদের ব্যবসায় ‘ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার’ হিসেবে কাজ করছে এবং দ্রুত পণ্য উন্নয়ন ও খরচ কমাতে সহায়তা করছে।

ওয়ার্কডে

এইচআর সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান ওয়ার্কডে ফেব্রুয়ারিতে ঘোষণা দেয়, তারা ৮ দশমিক ৫ শতাংশ কর্মী, প্রায় ১ হাজার ৭৫০ জনকে ছাঁটাই করবে। সিইও কার্ল এসচেনবাখ বলেন, এআই বিনিয়োগে অগ্রাধিকার দিতেই এই সিদ্ধান্ত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী বছরগুলোয় কোন পেশা টিকে থাকবে আর কোনগুলো বিলুপ্ত হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করবে এআইয়ের ব্যবহার ও দক্ষতা রূপান্তরের ওপর।

