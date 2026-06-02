আরএফএল গ্রুপে ১০০ পদে চাকরি, বেতন ৪০ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

শিক্ষানবিশ জোনাল ম্যানেজার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল। এই পদে মোট ১০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জুন। আবেদনকারীদের ভিডিও সিভি জমা দিতে উৎসাহিত করা হয়েছে।
চাকরির বিবরণ
 পদের নাম: শিক্ষানবিশ জোনাল ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১০০
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থান
শিক্ষানবিশ সময়: ছয় মাস

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা
বিবিএ ও এমবিএ। মাইক্রোসফট অফিস ব্যবহার ও উপস্থাপনায় দক্ষতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা
ন্যূনতম ২৪ বছর
বেতন
৪০,০০০ টাকা
আবেদনের নিয়ম
আবেদন করতে ভিজিট করুন https://share.google/PbVHISfxlaBaUtrOA এ ঠিকানায়।
আবেদনের শেষ তারিখ
৩০ জুন ২০২৬

