সিনিয়র অফিসারের ১৫৫৪ পদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ৯টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সমন্বিতভাবে ‘সিনিয়র অফিসার (সাধারণ)’ পদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র তালিকা ও আসনবিন্যাস প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল রোববার (১৪ ডিসেম্বর ২০২৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (সাধারণ) (৯ম গ্রেড)
পদসংখ্যা: ১৫৫৪
পরীক্ষার তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
পরীক্ষার সময়: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা
কেন্দ্র
১. শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ (স্কুল ক্যাম্পাস) ওয়ার্ড ৬৫, ডিএসসিসি, বাদশা মিয়া রোড, মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা।
২. ডা. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ, মাতুয়াইল, ডেমরা রোড, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২।
পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা
১. লিখিত পরীক্ষার জন্য পৃথক কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। প্রিলিমিনারি (MCQ) পরীক্ষার প্রবেশপত্র লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য করা হবে।
২. পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।
৩. প্রবেশপত্র (১ কপি) ছাড়া কোনো ধরনের কাগজ, বই, মানিব্যাগ, বোতল, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক কার্ড (স্মার্ট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা অনুরূপ অন্য কোনো কার্ড), ডিজিটাল/স্মার্ট ওয়াচ বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।
৪. পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের উভয় কান অবশ্যই দৃশ্যমান রাখতে হবে।
৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারি (MCQ Test) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৫ হাজার ৩ জন প্রার্থী।