চাকরি

যমুনা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, পদ ১৩

প্রথম আলো ডেস্ক

যমুনা ব্যাংকে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৩টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: হেড অব অপারেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য, বিবিএ, এমবিএ অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। কোনো তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।
বয়সসীমা: ৫০ বছর

২. পদের নাম: সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট
 শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন সিকিউরিটি, আইটি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৩৫ বছর

৩. পদের নাম: সিনিয়র সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইনফরমেশন সিকিউরিটি, কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমএসসি/বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪২ বছর
৪. পদের নাম: আইটি সিকিউরিটি প্রধান
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইনফরমেশন সিকিউরিটি, কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমএসসি/বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর
৫. পদের নাম: সিনিয়র সল্যুশন ডেভেলপার ও প্রজেক্ট লিড
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান বিষয়ে ন্যূনতম বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর
৬. পদের নাম: আইটি সাপোর্ট অফিসার
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি বা সমমান বিষয়ে ন্যূনতম বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর

৭. পদের নাম: এন্টারপ্রাইজ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট প্রধান
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান বিষয়ে এমএসসি/বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর
৮. পদের নাম: সিনিয়র এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক ও সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান বিষয়ে এমএসসি/বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪২ বছর
৯. পদের নাম: সিনিয়র এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক ও সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান বিষয়ে এমএসসি/বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর
১০. পদের নাম: এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক ও সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট প্রধান
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি বা সমমান বিষয়ে ন্যূনতম বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪২ বছর

১১. পদের নাম: সিনিয়র সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি বা সমমান বিষয়ে ন্যূনতম বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪২ বছর
১২. পদের নাম: সিনিয়র সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি বা সমমান বিষয়ে এমএসসি/বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর
১৩. পদের নাম: সিনিয়র সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও টিম লিড
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি বা সমমান বিষয়ে এমএসসি/বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর

বেতন–ভাতা

প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী।

আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

