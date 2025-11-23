এনটিআরসিএ
এনটিআরসিএ
চাকরি

এনটিআরসিএ: অনলাইনে এমপিওভুক্ত শূন্য পদের চাহিদা গ্রহণ শুরু

প্রথম আলো ডেস্ক

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) পরবর্তী নিয়োগ সুপারিশ বিজ্ঞপ্তির জন্য এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শূন্য পদের অনলাইন চাহিদা (e-Requisition) গ্রহণ শুরু করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ১৯ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনলাইনে শূন্য পদের চাহিদা জমা দিতে হবে।

এনটিআরসিএর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত যেসব পদ শূন্য হয়েছে, সেগুলোর তথ্যই কেবল এই নিয়োগ সুপারিশের আওতায় বিবেচিত হবে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত পদগুলোই এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

এনটিআরসিএ জানিয়েছে, আগের কোনো নিয়োগ সুপারিশের আওতায় পাঠানো চাহিদা বহাল থাকবে না। অফলাইনে, হার্ডকপি বা ই-মেইলে পাঠানো কোনো চাহিদা গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের এনটিআরসিএ ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত নির্দেশিকা অনুসরণ করে যথাযথভাবে চাহিদা পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

Also read:জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে বিশাল নিয়োগ, পদ ১১৫২

অনলাইনে চাহিদাপত্র পূরণের নিয়ম

প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের নিজস্ব User ID ও Password ব্যবহার করে http://ngi.teletalk.com.bd অথবা এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটের ই-রিকুজিশন সেবার মাধ্যমে অনলাইন ফরম পূরণ করতে হবে।

চাহিদাপত্র পূরণের সময়সীমা

১৯ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে চাহিদাপত্র পূরণ হবে। ফরম পূরণের পর তিন দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

Also read:ঢাকার সাত কলেজ: বিশ্ববিদ্যালয় শুরুর আগেই তীব্র সেশনজটে শিক্ষার্থীরা 
আরও পড়ুন