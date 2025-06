পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কে জেনে নিন বিস্তারিত

১. নিচের দেশগুলোর মধ্যে কোনটি পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তিতে কখনো স্বাক্ষর করেনি?

ক. জার্মানি

খ. উত্তর কোরিয়া

গ. দক্ষিণ সুদান

ঘ. চীন

উত্তর: গ. দক্ষিণ সুদান (ভারত, ইসরায়েল, পাকিস্তান এবং দক্ষিণ সুদান কখনো এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। উত্তর কোরিয়া ২০০৩ সালে এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসে।)



২. আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার বর্তমান মহাপরিচালক কে?

ক. রাফায়েল মারিয়ানো গ্রোসি

খ. ইউকিয়া আমানো

গ. মোহাম্মদ এল বারাদি

ঘ. সিগভার্ড একলান্ড

উত্তর : ক. রাফায়েল মারিয়ানো গ্রোসি



৩. এমআই-৬ কোন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা?

ক. যুক্তরাষ্ট্র

খ. যুক্তরাজ্য

গ. জার্মানি

ঘ. ফ্রান্স

উত্তর: খ. যুক্তরাজ্য (পুরো নাম সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস—SIS, যা সাধারণত এমআই-৬ নামেই পরিচিত।)



৪. AWACS এর পূর্ণরূপ কী?

ক. Airborne Warning And Control System

খ. Airborne Weapons And Combat System

গ. Advanced Weaponry And Communication System

ঘ. Air Warfare And Command System

উত্তর: ক. Airborne Warning And Control System



৫. ২০২৪ সালে ‘কিংস তৃতীয় চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড’ পুরস্কারের প্রথম বিজয়ী ছিলেন কে?

ক. ড. জেন গুডাল

খ. গ্রেটা থুনবার্গ

গ. ডেভিড অ্যাটেনবারো

ঘ. বান কি মুন

উত্তর: ঘ. বান কি মুন